القبض على 6 مطلوبين بقضايا قانونية مختلفة في النجف

2018/01/11 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/ الغد برس:اعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم الخميس، القاء القبض على 6 مطلوبين بقضايا قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مكافحة اجرام النجف تمكنت من القاء القبض على 6 مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في أماكن متفرقة"، مبينة ان "المتهمين احيلوا الى الجهات المختصة لغرض اكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

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واضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية اللازمة و تسليمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل".

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