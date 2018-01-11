الخميس 11 كانون الثاني 2018 م (24 ربيع الثاني 1439 هـ)


القبض على 6 مطلوبين بقضايا قانونية مختلفة في النجف
2018/01/11 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النجف/ الغد برس:اعلنت مديرية شرطة النجف، اليوم الخميس، القاء القبض على 6 مطلوبين بقضايا قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مكافحة اجرام النجف تمكنت من القاء القبض على 6 مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في أماكن متفرقة"، مبينة ان "المتهمين احيلوا الى الجهات المختصة لغرض اكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

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واضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية اللازمة و تسليمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل".

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