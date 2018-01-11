بايرن ميونيخ يبحث عن بداية جديدة في العام الجديد

2018/01/11 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين - يعاود الدوري الألماني لكرة القدم نشاطه الجمعة بعد انتهاء العطلة الشتوية التقليدية بمباراة قوية تجمع بايرن ميونيخ المتصدر بباير ليفركوزن الرابع على الملعب الأخير "باي ارينا".

ويأمل النادي البافاري أن يبدأ العام الجديد من حيث أنهى سابقه وتحقيق فوزه الخامس على التوالي في الدوري، وبالتالي مواصلة زحفه بثبات نحو تعزيز رقميه القياسيين من حيث عدد الألقاب بالمجمل (27 حاليا) والألقاب المتتالية (خمسة حاليا).

وأنهى فريق المدرب يوب هاينكس عام 2017 بأفضل طريقة من خلال التأهل الى الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المحلية، وذلك على حساب بوروسيا دورتموند حامل اللقب (2-1)، محققا ثأره لأن الأخير جرده الموسم الماضي من اللقب بإخراجه من نصف النهائي.

ويعاني فريق هاينكس ايضا من اصابة الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي (ركبة) وقلب الدفاع ماتس هوميلس (حالب).



لكن قدوم ساندرو واغنر من هوفنهايم، سيخفف الضغط على ليفاندوفسكي وسيمنحه فرصة التعافي تماما قبل معاودة اللعب.

ويعول بايرن على خبرة توماس مولر في قيادة دفة الفريق الذي استعاد نشاطه بالكامل بعدما أرهق في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي بحسب ما أشار المهاجم الدولي، مضيفا "الاستمتاع باللعب عاد مجددا.



إذا بقينا جميعنا في وضع بدني جيد، فهذا الأمر سيساعدنا بالتأكيد...".

ولا يبدو أن أحدا باستطاعته الوقوف بوجه زحف النادي البافاري الذي يتصدر ترتيب الدوري بفارق 11 نقطة عن ملاحقه شالكه، كما سيكون أمام اختبارين سهلين في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وربع نهائي الكأس المحلي، إذ يلتقي بشكتاش التركي وبادربورن من الدرجة الثالثة على التوالي.

- 14 مباراة متتالية دون هزيمة -

لكن مباراته الأولى للعام الجديد لن تكون نزهة لأنه يواجه فريقا لم يذق طعم الهزيمة في مبارياته الـ14 الأخيرة بقيادة مدربه الجديد ولاعبه السابق هايكو هيرليتش الذي استلم مهمة الاشراف على ليفركوزن في حزيران/يونيو الماضي.

وسيحاول ليفركوزن أن يضع حدا لمسلسل انتصارات النادي البافاري الذي أنهى 2017 بستة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، وأن يكون ثالث فريق فقط هذا الموسم يتفوق عليه في الدوري بعد هوفنهايم وبوروسيا مونشنغلادباخ.

ويعول ليفركوزن على الجناح الجامايكي الشاب ليون بايلي (20 عاما) الذي قدم أداء ملفتا مع الفريق منذ انضمامه اليه من غنك البلجيكي في كانون الثاني/يناير الماضي، وهو سجل حتى الآن 6 أهداف في دوري الموسم الحالي مع 4 تمريرات حاسمة.

وتحضر ليفركوزن للقاء بايرن الذي فاز في ثلاث وتعادل في اثنتين من المواجهات الخمس الأخيرة في الدوري مع منافسه، بالتعادل وديا مع فريق الدرجة الثالثة برويسن موينستر 2-2 وسجل له الهدفين الأرجنتيني لوكا الاريو العائد من الإصابة.

أما بايرن الذي خاض معسكرا تدريبيا في قطر أصيب خلاله حارسه سفن اورليتش، فتحضر لعودة الدوري بفوز ودي الثلاثاء على فريق الدرجة الثالثة غروساسباخ 5-3 في مباراة تألق خلالها الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري بتسجيله ثلاثة أهداف.

وتوقع ريبيري أن تكون "المباراة في ملعب ليفركوزن صعبة، وسيكون علينا أن نقدم كل ما لدينا من أجل الفوز هناك".

- قمة بين شالكه ولايبزيغ -

وينتهي عقد ريبيري (34 عاما) وزميله المخضرم الآخر الهولندي اريين روبن (33 عاما) الصيف المقبل، لكن الإثنين يأملان بأن يعرض عليهما في الأسابيع القليلة المقبلة تمديد مشوارهما مع النادي البافاري.

وتطرق ريبيري الى هذه المسألة قائلا "تبقى لي خمسة أشهر (على انتهاء العقد)، وهناك على الدوام العديد من الخيارات".

وعلى غرار ريبيري وروبن، ينتهي عقد المدرب هاينكس في نهاية الموسم ويحاول النادي البافاري اقناعه بمواصلة المشوار، لاسيما بعد التغيير الذي أحدثه في الفريق منذ أن حل بدلا من الإيطالي كارلو انشيلوتي في 6 تشرين الأول/اكتوبر الماضي حين كان الفريق متخلفا بفارق 5 نقاط عن دورتموند المتصدر.

ولن تكون المواجهة بين ليفركوزن وبايرن، القمة الوحيدة في المرحلة الأولى لعام 2018، إذ يتواجه شالكه الثاني مع مضيفه لايبزيغ وصيف بطل الموسم الماضي وخامس الترتيب الحالي.

وترتدي المواجهة أهمية بالغة للفريقين الطامحين لنسيان الفترة الصعبة التي مرا بها قبل العطلة الشتوية، إذ اكتفى لايبزيغ بفوز واحد في مبارياته الخمس الأخيرة ولم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات، فيما عانى شالكه من التعادلات التي سقط في فخها في أربع من مبارياتها الخمس الأخيرة.

ويتقدم شالكه بفارق نقطتين عن أربعة فرق هي دورتموند الثالث الذي يستهل العام الجديد الأحد على أرضه ضد فولفسبورغ، وليفركوزن ولايبزيغ وبوروسيا مونشنغلادباخ الذي يحل الأحد ضيفا على كولن.

ويلعب السبت هوفنهايم السابق مع مضيفه فيردر بريمن، وهانوفر مع ماينتس، وشتوتغارت مع هرتا برلين، واينتراخت فرانكفورت مع فرايبورغ، واوغسبورغ مع هامبورغ.

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