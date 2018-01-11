السفير السوري من كربلاء: نسعى لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق

2018/01/11 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2018-01-11 الساعة 12:26 (بتوقيت بغداد)

بغداد ـ موازين نيوز

أعلن سفير سوريا في العراق صطام صدعان الدندج، الخميس، عن سعي بلاده لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق.

وأكد السفير السوري خلال لقاء جمعه اليوم، بالحكومة المحلية في كربلاء، "أهمية تطوير العلاقات كافة بين العراق وسوريا بما فيها العلاقات الاقتصادية والتجارية".

من جهته، أشار رئيس مجلس كربلاء نصيف الخطابي خلال اللقاء، إلى "اهمية تطوير العلاقات العراقية السورية وفي مختلف المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي والسياحة الدينية".

واوضح الخطابي، أن "تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين سينعكس ايجابيا على تطوير الاقتصاد في كلا البلدين".انتهى29

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