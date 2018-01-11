🔴 التشكيلة الرسمية .. ماسكيرانو يقود برشلونة أمام سيلتا فيجو

2018/01/11 | 23:10

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هاي كورة – وضع المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، إرنسيتو فالفيردي تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مواجهة الليلة أمام سيلتا فيجو بمباراة الإياب بدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا والتي جاءت كالتالي:-

سيليسين – سيميدو – ماسكيرانو – جوردي ألبا – سيرجيو بوسكيتس – راكيتيتش – إنيستا – أندريه جوميز – سواريز – ميسي.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من : تير شتيجن – أراناييز – فيرمايلين – باولينيو – ديمبلي.

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