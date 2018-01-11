الجمعة 12 كانون الثاني 2018 م (25 ربيع الثاني 1439 هـ)


🔴 التشكيلة الرسمية .. ماسكيرانو يقود برشلونة أمام سيلتا فيجو
2018/01/11 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – وضع المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، إرنسيتو فالفيردي تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مواجهة الليلة أمام سيلتا فيجو بمباراة الإياب بدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا والتي جاءت كالتالي:-

سيليسين – سيميدو – ماسكيرانو – جوردي ألبا – سيرجيو بوسكيتس – راكيتيتش – إنيستا – أندريه جوميز – سواريز – ميسي.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من : تير شتيجن – أراناييز – فيرمايلين – باولينيو – ديمبلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 التشكيلة الرسمية .. ماسكيرانو يقود برشلونة أمام سيلتا فيجو) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 التشكيلة الرسمية .. ماسكيرانو يقود برشلونة أمام سيلتا فيجو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الأسهم الأمريكية تقفز لمستوى قياسي بالختام.. و"داوجونز"يربح 205 نقطة
⋙ "أرامكو" تخطط لإنشاء أكاديمية لعلوم الطيران في السعودية
⋙ الجيش الليبي يتهم تركيا بتهريب الأسلحة ودعم الإرهاب في ليبيا
⋙ مفوضية الانتخابات: إنتهاء مهلة تسجيل التحالفات ولا تمديد لها
⋙ الصميدعي يزور محافظة البصرة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| كوريا الشمالية ترفض طرح ملفها النووي خلال محادثاتها مع نظيرتها الجنوبية
⋙ بالفيديو.. العمل بملعب عمو بابا سعة 30 الف متفرج
⋙ بالصور.. الحشد الشعبي يقتل اربعة "دواعش" ويدمر مخابئ وانفاق في مكحول
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة