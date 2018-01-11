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#يعقوب بن افرات - السلطة الفلسطينية مصلحة إسرائيلية
2018/01/11 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #يعقوب_بن_افرات بدأت سنة 2018 بسلسلة من التصريحات، الشهادات، القرارات التسريبات والتغريدات على التويتر تضع الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية بشكل خاص أمام خيارات صعبة للغاية.

أول الطلقات كان اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ومنذ ذلك الحين تنهال على رأس الفلسطينيين ضربات من كل حدب وصوب.

إذ وفقا لما كتبه ترامب فإن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قد حسم الموقف وتمت إزاحة أحد أهم العراقيل على الطريق نحو الحل بين ال......

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