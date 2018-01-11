الجمعة 12 كانون الثاني 2018 م (25 ربيع الثاني 1439 هـ)


رسالة إلى السياسيين الهتلية ..!
2018/01/11 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- منذ البداية نوضح بأننا سنناقش معضلة اجتماعية بروح موضوعية بعيدة عن الطائفية والعنصرية وهي ظاهرة الهتلية السياسية ، والهدف هو تشخيص الوقائع لإيجاد وسائل حضارية لإنقاذ البلاد من إخطار داهمة تهدد مستقبلها الديمقراطي وتجعل الحديث عن الوطنية والأمانة والكفاءة والانتماء والتمدن والحضارة اقرب إلى الأسطورة والخرافة .

والهتلية تعد تكون مشتقة من المصطلحات العامية السائدة … رسالة إلى السياسيين الهتلية ..!

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