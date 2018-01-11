2018/01/11 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ البداية نوضح بأننا سنناقش معضلة اجتماعية بروح موضوعية بعيدة عن الطائفية والعنصرية وهي ظاهرة الهتلية السياسية ، والهدف هو تشخيص الوقائع لإيجاد وسائل حضارية لإنقاذ البلاد من إخطار داهمة تهدد مستقبلها الديمقراطي وتجعل الحديث عن الوطنية والأمانة والكفاءة والانتماء والتمدن والحضارة اقرب إلى الأسطورة والخرافة .والهتلية تعد تكون مشتقة من المصطلحات العامية السائدة … رسالة إلى السياسيين الهتلية ..!

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