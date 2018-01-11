الجمعة 12 كانون الثاني 2018 م (25 ربيع الثاني 1439 هـ)


6 جرحى بانفجار عبوة ناسفة في مركز الشباب في قضاء هيت
2018/01/11 | 23:32
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