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واشنطن تبحث إمكانية اعتراض السفن المتجهة إلى كوريا الشمالية
2018/01/11 | 23:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة سوف تبحث خلال اللقاء الوزاري في فانكوفر إمكانية اعتراض السفن التي تنتهك العقوبات على كوريا الشمالية.

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