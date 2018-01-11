واشنطن تبحث إمكانية اعتراض السفن المتجهة إلى كوريا الشمالية

2018/01/11 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة سوف تبحث خلال اللقاء الوزاري في فانكوفر إمكانية اعتراض السفن التي تنتهك العقوبات على كوريا الشمالية.

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