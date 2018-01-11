النفط يواصل الصعود عند التسوية للجلسة الرابعة

2018/01/11 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، ليصعد الخام الأمريكي لأعلى مستوى في نحو 3 سنوات.

وأنهى الخام الأمريكي "نايمكس" جلسته مرتفعاً بنحو 0.4% ليسجل 63.80 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 9 ديسمبر 2014.

ويواصل الذهب الأسود المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي بدعم من هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة التي سجلت هبوطاً للأسبوع الثامن على التوالي، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة بالأمس.

ويترقب المستثمرون قرار إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن الانسحاب من اتفاق نووي يدعم إيران بالإضافة إلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وتأثير المحتمل على إنتاج الخام.

وبحلول الساعة 7:44 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الخام القياسي "برنت" بنحو 0.1% ليسجل 69.26 دولار للبرميل، بعد أن تجاوز مستوى 70 دولاراً للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

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