الجمعة 12 كانون الثاني 2018 م (25 ربيع الثاني 1439 هـ)


المتحدث باسم البنتاغون لرووداو: القوات المحلية باتت تسيطر على الوضع في العراق
2018/01/11 | 23:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "قواتنا لا تخوض أي مواجهات

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