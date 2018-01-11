بابل: منع دخول جميع أنواع الطيور الحية والمجمدة بعد الاشتباه بحالات

2018/01/11 | 23:45

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بغداد اليوم- بابل

وجهت شرطة بابل، اليوم الخميس، سيطرات المحافظة بعدم السماح بدخول جميع أنواع الطيور الحية والمج...





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