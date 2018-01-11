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بابل: منع دخول جميع أنواع الطيور الحية والمجمدة بعد الاشتباه بحالات
2018/01/11 | 23:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بابل 

وجهت شرطة بابل، اليوم الخميس، سيطرات المحافظة بعدم السماح بدخول جميع أنواع الطيور الحية والمج...

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