الإكوادور تمنح الجنسية لمؤسس ويكيليكس

2018/01/11 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- متابعة]كشفت وزيرة خارجية الإكوادور أن دولتها منحت الجنسية لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج الذي لجأ إلى سفارتها في العاصمة البريطانية لندن قبل أكثر من خمس سنوات.ويطالب أسانج بتسوية عادلة لوضعه في بريطانيا.وكانت الحكومة البريطانية قد قالت في وقت سابق اليوم إنها رفضت طلب الإكوادور منح أسانج صفة دبلوماسية لتسوية وضعه.وقد أسقط النائب العام السويدي مطالبته بتسليم أسانج للتحقيق معه بادعاءات تتهمه بالاغتصاب، لكن السلطات البريطانية تقول إنها ستعتقله إذا غادر السفارة بسبب خرقه شروط الكفالة.وكان أسانج يخشى أن تسلمه السلطات السويدية إلى الولايات المتحدة حيث يمكن أن يواجه المحاكمة بسبب تسريبات موقع ويكيليكس.وذكرت وزيرة خارجية الإكوادور، ماريا فيرناندا إسبينوزا، إن بلادها تبحث مع الحكومة البريطانية حلولا أخرى لوضع أسانج.ولم تعط إسبانوزا تفاصيل حول كيف يمكن أن يساعد منح أسانج الجنسية في حل مشكلته.وكان أسانج قد أغضب واشنطن بنشر مئات آلاف البرقيات الدبلوماسية السرية عبر موقع ويكيليكس.

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