الفيحاء يواصل حصاده في بطولة السعودية على حساب النصر

2018/01/11 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض- واصل الفيحاء نتائجه الإيجابية عندما تغلب على النصر 1-صفر الخميس على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة في افتتاح منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل هدف الفوز عبدالله كنو في الدقيقة 23، رافعا رصيد فريقه إلى 22 نقطة في المركز السابع، بينما بقي النصر على رصيده السابق 27 نقطة في المركز الثالث.

تبادل الفريقان الهجمات وكاد النصر يفتتح التسجيل لولا القائم الذي تصدى لكرة البرازيلي ليوناردو بيريرا قبل أن يشتتها الدفاع (16)، ورد الفيحاء عن طريق عبدالله السالم الذي سدد كرة قوية مرت بمحاذاة القائم (18).

ومن ركلة ركنية نجح الفيحاء في التسجيل إثر كرة فشل حسين شيعان في التصدي لها لتجد عبدالله كنو الذي تابعها برأسه داخل المرمى (23).

وفي الشوط الثاني، بحث النصر عن التعادل وكاد يتحقق ذلك ولكن كرة الليبيري ويليام جيبور مرت بجوار القائم (54)، ثم ابعد دفاع الفيحاء كرة البرازيلي برونو أوفيني قبل ولوجها المرمى (59)، وتهيأت فرصة أخرى للنصر لتعديل النتيجة ولكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب وتصدى لكرة المغربي محمد فوزير (78)، ثم تدخلت العارضة لابعاد كرة فوزير (80) .

وفرص التعادل السلبي نفسه عنوانا لمباراة الفتح وأُحد بالأحساء.



وبهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر وأُحد إلى 15 نقطة في المركز قبل الأخير.

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