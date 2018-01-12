شرطة بابل تصدر تعليمات بشأن دخول الطيور الداجنة والزينة وبيض المائدة للمحافظة

2018/01/12 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بابلافاد مصدر امني في بابل، الخميس، بأن شرطة المحافظة اصدرت تعليمات بشأن دخول الطيور الداجنة والزينة وبيض المائدة.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "ذلك جاء بعد صدور كتاب من مديرية زراعه بابل تؤكد فيه الاشتباه بإصابات بمرض إنفلونزا الطيور".

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