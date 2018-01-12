جامعة كربلاء تعقد ندوة حول سبل الإرتقاء بالجامعات العراقية

2018/01/12 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / عدي الحاج

عقد قسم إدارة الأزمات بمركز الدراسات الإستراتيجية في جامعة كربلاء، ندوة حوارية حول "سبل الإرتقاء بالجامعات العراقية ضمن التصنيف العالمي للجامعات"، بحضور عدد من الاكاديميين والمسؤولين في الحكومة المحلية.

وذكر مدير المركز د.



خالد العرداوي، ان "الارتقاء بتصنيف الجامعات العراقية ضمن التصنيف العالمي للجامعات قضية مهمة جدا لما لها من آثار كبيرة على زيادة القوة الناعمة للبلد في ميدان العلاقات الدولية، وكذلك لما سيدره التعليم من موارد مالية نتيجة دراسة الاجانب في الجامعات العراقية".

واضف "انطلاقا من هذه الأهمية تم عقد هذه الندوة الحوارية التي خرجت بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي نأمل أن تجد طريقها الى التنفيذ على مستوى الجامعة وكذلك على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية".

من جهته قال عميد كلية الادارة والاقتصاد في جامعة وارث الانبياء الاهلية د.



عباس الدعمي، ان "نظام الجودة (Quality) التي تعتبر فلسفة ومقاربة في تدبير وقيادة وحدات التعليم وأنظمته، تنبني على مجموعة من القيم والمبادئ التي توظف المقاربة النسقية والأدوات الإحصائية بهدف التحسين المستمر لقدرة منظومة معينة على الإستجابة لحاجات المستفيدين منها الآن وفي المستقبل".

واضاف "نظام الجودة هو نظام إداري يرتكز على مجموعة من القيم ويعتمد على توظيف البيانات والمعلومات الخاصة بالعاملين قصد إستثمار مؤهلاتهم وقدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي قصد تحقيق التحسن المستمر للمؤسسة الجامعية".



انتهى /خ.

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