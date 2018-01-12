الجمعة 12 كانون الثاني 2018 م (25 ربيع الثاني 1439 هـ)


البيت الأبيض يصدر إعلانا بشأن صغار المهاجرين
2018/01/12 | 00:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لحماية المهاجرين الصغار من الترحيل مناقضا بذلك مكتب السيناتور الجمهوري جيف فليك، الذي قال في وقت سابق اليوم إنه تم التوصل إلى اتفاق.

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