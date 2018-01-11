2018/01/12 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية تؤكد إغلاقها لتسجيل التحالفات في موعده من دون تمديد

بغداد / سكاي برس

أكدت المفوضية العليا للانتخابات، الخميس، أن تسجيل التحالفات أغلق في موعده، ولا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام عن تمديده.

وذكر بيان للمفوضية، أنها "أغلقت باب تسجيل التحالفات الانتخابية في موعده، من دون تمديد".

يذكر ان أطراف سياسية عراقية بارزة طلبت، اليوم، من المفوضية العليا للانتخابات، تمديد مهلة تسجيل التحالفات حتى نهاية الدوام الرسمي مساء الأحد المقبل.



فيما تناقلت وسائل إعلام عن تمديد الفترة لساعات معدودة.

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