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تحرير طفلين ايزيديين احتجزتا لدى عائلتين عربيتين
2018/01/12 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ اعلن مكتب تحرير الكورد الايزيديين في محافظة دهوك، اليوم الخميس، عن تحرير طفلين ايزيديين آخرين من مدينة الموصل بمساعدة بعض الجهات "الخيرة".وذكر المسؤول في المكتب عبدالله شريم ان الطفلين المحررين تم احتجازهما من قبل عائلتين عربيتين وادعتا انهما من اطفالهما، مستدركا انه عن طريق المحاكم وفحص الحمض النووي (DNA) ظهر انهما ايزيديان ومن اهالي مدينة سنجار"واضاف شريم ان الطفلين احدهما انثى وتدعى مريم وهي من اهالي تل نبات والاخر ذكر باسم دلوفان من اهالي منطقة الوردية جنوب سنجار وتم اسرهما من قبل ارهبيي تنظيم "داعش" في 3 آب 2014.وبحسب احصائيات المكتب فان 3 الاف و200 كوردي ايزيدي تم تحريرهم من اسر ارهابيي "داعش" ولازال اكثر من 3 الاف آخرين غير محررين.

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