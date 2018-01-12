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محمد حاتم : أتوعد الطلبة بإحراز هدف في شباكهم وتحقيق نتيجة إيجابية للديوانية

الوقت : يناير 11, 2018 | 11:39 م [post-views]

علي المختار / الديوانية

عدسة : فارس الحميد

توعد مهاجم فريق الديوانية المتألق في الأونة الأخيرة، محمد حاتم، بإحراز هدف في شباك فريق الطلبة الذي سيلاقيه يوم غد الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من الدوري العراقي للموسم الحالي .

وذكر حاتم في حديث خَص به وكالة سبورت گرام ” ان الفريق الديواني أكمل كافة استعدادته لمواجهة فريق الطلبة لحساب الجولة الثامنة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم وبثقة كبيرة، خاصة ان مباراة الفريق الأخيرة امام النجف اعطت حافزاً معنوي كبير، ودافع نفسي للفريق من أجل تحقيق ننيجة إيجابية أمام الأنيق “.

وأكد المهاجم ” ان الفوز على الطلبة هو الشيء الوحيد الذي نسعى اليه في هذه المباراة وسأبذل قصارى جهدي من اجل التسجيل في المباراة وتقديم مستوى رائع يليق بسمعة فريقنا من أجل كسب النقاط الثلاث “.

وأوضح : ” أن الطلبة يسير في مرحلة سيئة ويعاني من عدة مشاكل فنية وإدارية في الوقت الحالي ويجب علينا أستغلالها مع تقديم افضل المستويات من قبل اللاعبين وتحقيق البسمة على شفاه جماهيرنا الكبيرة التي كانت خير داعم وساند للفريق “.

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