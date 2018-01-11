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1186 نصراوياً يهددون صدارة الهلال في
2018/01/12 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- Publication Date: 2018-01-11 18:10الرياض - الرياضيةاشتعلت حدة المنافسة بين جماهير قطبي الرياض الهلال والنصر في حملة "ادعم ناديك" التي أطلقتها هيئة الرياضة لتمكين جماهير الأندية من دعم أنديتها بشكل مباشر، حيث واصلت الجماهير النصراوية انتفاضتها في تصاعد يومي حتى بلغ عدد الأصوات حتى اليوم الخميس إلى 29,112 مشتركاً، لتقلص الفارق بينها وبين الجماهير الهلالية صاحبة المركز الأول إلى قاربة 1186 مشتركاً.ID: 1515683303789261000التنصيف الرئيسي - الجديد: اخبار

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