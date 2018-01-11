2018/01/12 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Publication Date: 2018-01-11 18:10الرياض - الرياضيةاشتعلت حدة المنافسة بين جماهير قطبي الرياض الهلال والنصر في حملة "ادعم ناديك" التي أطلقتها هيئة الرياضة لتمكين جماهير الأندية من دعم أنديتها بشكل مباشر، حيث واصلت الجماهير النصراوية انتفاضتها في تصاعد يومي حتى بلغ عدد الأصوات حتى اليوم الخميس إلى 29,112 مشتركاً، لتقلص الفارق بينها وبين الجماهير الهلالية صاحبة المركز الأول إلى قاربة 1186 مشتركاً.ID: 1515683303789261000التنصيف الرئيسي - الجديد: اخبار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (1186 نصراوياً يهددون صدارة الهلال في "ادعم ناديك") نشر أولاً على موقع (رياضة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (1186 نصراوياً يهددون صدارة الهلال في "ادعم ناديك") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رياضة).