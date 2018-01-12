سواريز يضرب سيلتا بالهدف الرابع

2018/01/12 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – في الدقيقة 31 استطاع الأوروغواياني لويس سواريز أن يشارك في الحفلة التهديفية أمام سيلتا بعدما سدد كرة جميلة لاترد ليتقدم برشلونة برباعية .

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