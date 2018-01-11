أخبار الانتقالات - جواو ماريو معروض على أتلتيكو مدريد

2018/01/12 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر أقترب جواو ماريو مدافع إنتر والمنتخب البرتغالي من مغادرة إيطاليا والتحول للدوري الإسباني من بوابة أتلتيكو مدريد عن طريق صفقة تبادلية تتضمن الارجنتيني نيكولاس جايتان.

وأشار تقرير عن سكاي سبورت أن كلا اللاعبان يواجهان صعوبة خالياً في مواصلة المشوار مع إنتر وأتلتيكو، وعرض مسئولو العملاق الإيطالي أن ينتقل ماريو إلى النادي الإسباني في مقابل الحصول على خدمات جايتان صاحب ال 29 عاماً.

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ويسعى ماريو وجيتان لمحاولة التواجد بصورة مستمرة في أرضية الملعب من أجل محاولة الحصول ولو على فرصة للتواجد مع المنتخبين البرتغالي والأرجنتيني في نهائيات كأس العالم القادمة.

ويظهر ساوثهبتون ضمن الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات الأرجنتيني من أتلتيكو والذي كان قد أنضم إليه قادماً من بنفيكا عام 2016، ولا يشترك اللاعب مع فريقه بصورة مستمرة مع فريقه حيث خاض مع الفريق 42 مباراة بجميع المسابقات أحرز خلالها 4 أهداف فقط.

وأنتقل جواو ماريو إلى إنتر صيف 2016 بمبلغ 40 مليون يورو بالإضافة لمبلغ 5 ملايين يورو كحوافز وتواجد مع فريقه خلال 45 لقاء في جميع المنافسات.

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