الجمعة 12 كانون الثاني 2018 م (25 ربيع الثاني 1439 هـ)


الإخوة الإصلاحيين في حزب الدعوة الإسلامية – 3 / 3
2018/01/12 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هذه هي الحلقة الثالثة والأخيرة من رسالتي إليكم وإلى الأخ السيد رئيس الوزراء.

إني ومن حيث المبدأ أؤكد على صفتكم كإصلاحيين، أكثر من تأكيدي عليها كداعمين للأخ رئيس الوزراء، لأننا نعيش في عصر مركزية المؤسسة لا مركزية الفرد، وإن كنا في مجتمعاتنا ما زلنا بعيدين عن تجسيد ذلك، ولأن المبادئ من أجل العمل لتحقيقها لا … الإخوة الإصلاحيين في حزب الدعوة الإسلامية – 3 / 3

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