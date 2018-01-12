الحر يضرب أستراليا ويعصف بمحصولها القمح

2018/01/12 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت هيئة الأرصاد الجوية في استراليا إن عام 2017 كان ثالث الأعوام المسجلة من حيث ارتفاع درجات حر يأتي هذا في وقت حذر فيه مزارعون من أن الأحوال الجوية تضر بقطاع الزراعة الذي تبلغ قيمته 47 مليار دولار.وذكرت هيئة الأرصاد في بيان سنوي بشأن المناخ أمس إن ارتفاع الحرارة العام الماضي حدث على نحو غير معتاد رغم غياب ظروف جوية مرتبطة بظاهرة النينيو عن منطقة المحيط الهادي كانت تؤدي لارتفاع الحرارة في استراليا.وذكر بلير تريوين عالم المناخ الكبير بهيئة الأرصاد لهيئة الإذاعة الاسترالية ”اعتقد أن هذا يدل على أنه حتى دون ظاهرة النينيو كعامل قوي يؤدي لارتفاع الحرارة، فإن العالم لا يزال يتسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة“.وتسبب ارتفاع حرارة المحيط قرب الساحل الشمالي الشرقي لاستراليا خلال 2017 في تبييض كبير للشعاب المرجانية بطول الحاجز المرجاني العظيم المدرج على قائمة التراث العالمي وذلك في أول صيف منذ سنوات عدة.وذكرت هيئة الأرصاد أن متوسط درجات الحرارة ارتفع نحو درجة مئوية واحدة فوق المعدلات الطبيعية، وأن الحرارة ارتبطت في أغلب الأحيان بالاحتباس الحراري الناجم عن أنشطة البشر والذي تسبب أيضا في قلة المطر في جنوب البلاد.وأدى هذا إلى أشد جفاف في سبتمبر أيلول في مناطق لها أهمية في زراعة الحبوب بنيو ساوث ويلز وحوض موراي-دارلينج.وتبع ذلك هطول المطر بغزارة في موسم الحصاد مما جعل الأمور أصعب على المزارعين.ومن المتوقع أن يكون محصول القمح في استراليا، رابع أكبر مصدر للقمح في العالم، الأصغر خلال عشر سنوات.ووجدت هيئة الأرصاد أن سبعا من بين السنوات العشر الأكثر حرارة في استراليا مرت بالبلاد منذ 2005، وأن من المتوقع أن يكون عام 2018 أيضا أكثر حرارة من المعدلات المعتادة.وشهدت سيدني يوم الأحد أحر الأيام منذ 80 عاما وحدث ذوبان لأسفلت الطرق في ولاية فكتوريا وخرجت حرائق غابات عن السيطرة.وذكرت هيئة الأرصاد إن عام 2017 هو على الأرجح ثاني أو ثالث الأعوام حرارة على مستوى العالم منذ عام 1850.انتهى

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