الجبهة التركمانية تتحدث عن مؤامرة ضد ابناء المكون بملف الانتخابات وتهدد باتخاذ اجراءات

2018/01/12 | 00:15

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بغداد اليوم- كركوك

هدد رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، باتخاذ اجراءات بحق المفوضية العليا للانتخابا...





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