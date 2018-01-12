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الصميدعي يزور محافظة البصرة
2018/01/12 | 00:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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(المستقلة)/نريمان المالكي/ ..استقبل المجلس السياسي في محافظة البصره مساء اليوم الشيخ  مهدي الصميدعي رئيس دار الافتاء قي جمهورية العراق في زيارةٍ له للمحافظة..واشاد الصميدعي اثناء حديثه مع اعضاء المجلس السياسي  بدور ابناء الحشد الشعبي والقوات الامنيه و التضحيات التي بذلوها من اجل الدفاع عن وطنهم ودحر الارهاب المتمثل بداعش..كما اثنى على فتوى المرجع الأعلى السيد السستاني ..ووصف الصميدعي  دار الافتاء بانها” الجسر الذي يعبر عليه الذين يريدون ان ينجو من الفتنه الى دار الامان”.

و دعا الى التمسك بوحدة العراق.

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