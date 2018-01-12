مفوضية الانتخابات: إنتهاء مهلة تسجيل التحالفات ولا تمديد لها

2018/01/12 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الخميس انتهاء مهلة تسجيل التحالفات الانتخابية التي ستدخل الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة المزمع اجراؤها في 12 آيار المقبل.وذكر رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان له ان "عملية استقبال طلبات تسجيل التحالفات الانتخابية انتهت بنهاية الدوام الرسمي اليوم وليس هناك تمديد.واوضح ان الاحزاب السياسية المجازة والتي لم تدخل في التحالفات الانتخابية ستشارك بصورة منفردة في الانتخابات المقبلة".واشار البدران الى ان المفوضية باشرت كذلك باستقبال قوائم اسماء المرشحين للاحزاب اعتبارا من الرابع من الشهر الجاري ولغاية العاشر من شباط المقبل" داعيا جميع الاحزاب السياسية الى "تسليم قوائم مرشحيها الى المفوضية لغرض اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المتبعة".ولم يكشف عن عدد التحالفات المسجلة واسمائها الا ان تسريبات اعلامية اشارت الى ان عددها تجاوز 30 تحالفاً في عموم الدوائر الانتخابية العراقية.وكشفت تسريبات اعلامية ان أبرز التحالفات التي سجلت هي تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي وتحالف [الفتح] بزعامة أمين عام منظمة بدر، هادي العامري وتحالف دولة القانون بزعامة النائب الاول لرئيس الجمهورية نوري المالكي وتحالف الوطنية بزعامة النائب الثاني للرئيس اياد علاوي.كما شكلت تحالفات اخرى بزعامة نائب الرئيس اسامة النجيفي وتحالف اخر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فضلا عن تحالفات كردية في مناطق اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها.

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