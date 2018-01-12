الجيش الليبي يتهم تركيا بتهريب الأسلحة ودعم الإرهاب في ليبيا

2018/01/12 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنغازي ( ليبيا) - اتهمت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تركيا بتهريب أسلحة ومواد لصناعة متفجرات لأطراف ليبية، داعية مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والافريقي والهيئات الحقوقية باعتبار واقعة محاولة تهريب أسلحة إلى ليبيا "جريمة حرب تقوم عليها وتدعمها تركيا".

وذكرت في بيان أنها تتابع مجريات التحقيق مع طاقم سفينة احتجزتها السلطات اليونانية الأربعاء وكان على متنها 29 حاوية مليئة بالأسلحة والمتفجرات كانت في طريقها على الأرجح إلى مصراتة.

وحسب تفاصيل نشرتها صفحة المشير خليفة حفتر على فايسبوك، فإن الباخرة التركية خرجت من أسطنبول بإشراف قيادات من الجماعة الليبية المقاتلة وأنه كان هناك اتفاق على أن يتم تسليم الشحنة لقادة كتائب الجماعة الاسلامية المتشددة الذين يسيطرون على ميناء مصراتة.

وأشارت أيضا إلى أن المخابرات التركية تقف وراء عملية ارسال تلك الشحنة التي صادرتها السلطات اليونانية.

وذكرت المصادر أيضا أن الهدف من تسليح الجماعة المقاتلة هو تجهيز الجماعة لمعركة عودة كبار قادتها الموجودين حاليا في اسطنبول إلى طرابلس.

وذكرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في بيانها "إن هذه الأفعال تؤكد دور تركيا المشبوه في دعم الإرهاب ليس في ليبيا فقط بل في كل دول المنطقة"، مشيرة إلى أنها طالبت اليونان باطلاعها على نتائج التحقيق بخصوص السفينة المضبوطة من قبل قوات خفر السواحل اليونانية.

وذكرت النسخة اليونانية لموقع سي ان ان الاخباري أن طاقم السفينة أندروميدا وصل بصحبة أفراد أمن تابعين لسطات ميناء كاندية إلى ميناء بيريوس وجرى اصطحابهم إلى مكتب المدعي العام.

ويتكون طاقم السفينة من ثمانية أشخاص هم أوكرانيان وخمسة هنود وألباني ويواجهون اتهامات بانتهاك القانون المتعلق بأمن السفن.

وذكرت الشبكة الأميركية أن المواد المستخدمة في صنع المتفجرات التي كانت على متن السفينة جرى إنزالها في ميناء كاندية ومن المنتظر نقلها إلى معسكر بمساعدة الجيش بعد موافقة المدعي العام.

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