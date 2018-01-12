صحة ذي قار تضع الحجر الأساس لمشروع مستشفى قلعة سكر

2018/01/12 | 12:10

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شبكة اخبار الناصرية:

وضع مدير عام دائرة صحة ذي قار جاسم الخالدي حجر الاساس لانشاء مستشفى قلعة سكر بحضور ممثلين عن الحكومة المحلية في المحافظة.

ونقل بيان لدائرة الصحة عن الخالدي قوله ان المشروع يتضمن تحويل المركز الصحي الرئيس في المدينة الى مستشفى بسعة 24 سريرا وبكلفة مليار و400 مليون دينار و

شبكة اخبار الناصرية:وضع مدير عام دائرة صحة ذي قار جاسم الخالدي حجر الاساس لانشاء مستشفى قلعة سكر بحضور ممثلين عن الحكومة المحلية في المحافظة.ونقل بيان لدائرة الصحة عن الخالدي قوله ان المشروع يتضمن تحويل المركز الصحي الرئيس في المدينة الى مستشفى بسعة 24 سريرا وبكلفة مليار و400 مليون دينار وبمدة انجاز امدهها 360 يوما .واوضح ان المحافظة تعهدت بتمويل المشروع من تخصيصات المنافع الاجتماعية لحقل الغراف النفطي والتي يخصص لقضاء قلعة سكر جزء مهم منها .ويضم قضاء قلعة سكر 13 مركزا وبيتا صحيا تقدم الرعاية الصحية الاولية لما يقرب من 125 الف نسمة .انتهى

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