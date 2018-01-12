الجمعة 12 كانون الثاني 2018 م (25 ربيع الثاني 1439 هـ)


دولة القانون يضع اليد على
2018/01/12 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي، "اضافة" فقرات غير مصوت عليها الى قانون العفو العام، ووصفتها بـ"اكبر فضيحة في تاريخ العراق".وذكرت العوادي في حديث ورد لشفق نيوز، ان "هذه الفضيحة لا يمكن لها ان تمر مرور الكرام، ولابد لكل السلطات ان كانت على المستويات التشريعية والقضائية والتنفيذية ان تحقق بالموضوع، وتكشف عن الجهة التي اضافت فقرة في القانون بصحيفة الوقائع العراقية يحصل من خلالها الإرهابيون الذين استهدفوا القوات الأمنية والعراقيين على العفو".واضافت، ان "رئاسة مجلس النواب وكذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء عليهما ان يبينا موقفهما من هذا التزوير وكيفية وصول هذه الفقرة الى الصحيفة الرسمية دون ان يصوت او يصادق عليها مجلس النواب".وتابعت، ان "نتائج التحقيق بهذه المسالة يجب ان تكون امام الشعب التراقي ليعلم جيدا ويتعرف على الجهة التي لها مصلحة بالعفو عن الإرهابيين وقتلة الشعب العراقي، مشيرا الى ان "مجلس النواب ملزم بالإعلان عن لجنة تحقيقية بهذا الشأن".

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