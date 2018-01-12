كابيلو يعلق على الحرب الكلامية بين كونتي ومورينيو

2018/01/12 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادعلق المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، على الحرب الكلامية المشتعلة بين مواطنه ومدرب تشيلسي أنطونيو كونتي، ونظيره في مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، واصفا اياهما بنهما "فقدا عقلهما".واوضح، "جميعنا نتذكر مورينيو جاثياً على ركبته في وسط الملعب، ويركض بشكل هستيري بعد فوز فريقه".

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