هازارد يوجه رسالتين لمدريد

2018/01/12 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:كشف البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، موقفه من الاستمرار مع البلوز، وذلك بعد التقارير التي ربطته مؤخرا بالانتقال للعملاق الإسباني ريال مدريد.وزعمت تقارير مؤخرا أن صانع الألعاب البلجيكي قد اتفق على الانضمام للنادي الملكي الصيف المقبل، فيما صرح والده بأن "اللاعب يرفض تجديد عقده مع البلوز في انتظار عرض من المرينغي".

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ورغم ذلك فإن البالغ من العمر 27 عامًا تحدث أخيرا للمرة الأولى منذ فترة طويلة ليؤكد أن مستقبله سيكون في ملعب ستامفورد بريدج، وذلك خلال حضوره لمباراة دوري السلة الأمريكي السنوية في لندن.وذكر هازارد في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" عند سؤاله بشأن تجديد تعاقده مع تشيلسي: "نعم سأوقع..



أعتقد أن الحارس تيبو كورتوا سيوقع أولا، ثم أنا".وبذلك من المتوقع أن يجدد هازارد عقده مع تشيلسي بمجرد توقيع مواطنه حارس المرمى على عقد جديد مع النادي الأزرق براتب أسبوعي بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني، علمًا بأن هناك تقارير صحفية ربطت ريال مدريد بالتعاقد معه أيضًا.وعلى الرغم من أن هازارد يتبقى له عامان في عقده الحالي مع تشيلسي، الا أن إدارة بطل البريمييرليغ تخشى أن تواجه في النهاية، وضعا مماثلا لما حدث لآرسنال مع المهاجم أليكسيس سانشيز، المتوقع رحيله عن الجانرز مجانا نهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده مع نادي شمال لندن.

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