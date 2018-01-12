2018/01/12 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – اختير ساؤول كأفضل لاعبي أتليتكو مدريد عن شهر ديسمبر الماضي إثر ماقدمه رفقة الفريق من بصمات واضحة في مختلف المباريات التي شارك فيها .

فقد اختار مشجعو الفريق الأتليتي ساؤول للقب الأفضل متفوقًا على أقرانه في الفريق بينما أبدى اللاعب سعادته بهذا الإختيار متمنيًا مواصلة النجاحات فيما هو قادم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساؤول أفضل لاعبي أتليتكو مدريد عن شهر ديسمبر الماضي) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساؤول أفضل لاعبي أتليتكو مدريد عن شهر ديسمبر الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).