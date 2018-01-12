الجمعة 12 كانون الثاني 2018 م (25 ربيع الثاني 1439 هـ)


ساؤول أفضل لاعبي أتليتكو مدريد عن شهر ديسمبر الماضي
2018/01/12 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – اختير ساؤول كأفضل لاعبي أتليتكو مدريد عن شهر ديسمبر الماضي إثر ماقدمه رفقة الفريق من بصمات واضحة في مختلف المباريات التي شارك فيها .

فقد اختار مشجعو الفريق الأتليتي ساؤول للقب الأفضل متفوقًا على أقرانه في الفريق بينما أبدى اللاعب سعادته بهذا الإختيار متمنيًا مواصلة النجاحات فيما هو قادم .

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