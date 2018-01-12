رابتورز يسحق كافالييرز وليبرون لا يعرف ماذا يحدث

2018/01/12 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودخل فريد فان فليت من مقاعد البدلاء ليسجل 22 نقطة بينها 6 ثلاثيات ويتقدم سبعة لاعبين من فريقه سجلوا 10 نقاط أو أكثر.

ورفع تورونتو رصيده إلى 15 فوزاً وخسارتين على أرضه، برغم خوضه المباراة من دون الأساسيين كايل لوري المصاب والإسباني سيرج ايباكا الموقوف.

وعزّز تورونتو موقعه في وصافة المنطقة الشرقية (29 فوز و11 خسارة)، متقدماً على كليفلاند بالذات (26 فوز و15 خسارة)، فيما يحلق بوسطن سلتيكس بالصدارة (34 فوز و10 هزائم).

وأنهى جيمس المباراة وبجعبته 26 نقطة، لكن فريقه مني بخسارته السادسة في آخر 8 مباريات، منذ يوم عيد الميلاد عندما سقط أمام غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب.

وأهدر ايزياه توماس لاعب كليفلاند الحالي وبوسطن السابق الذي تعرض لغرامة بقيمة 20 ألف دولار أميركي بسبب دفع لاعب مينيسوتا اندرو ويغينز إلى الأرض منذ أيام، أول 11 تسديدة له في المباراة.

وذكر جيمس "لا أعرف ما الخطأ وماذا حصل معنا، يجب أن ننهض ونجد حلاً لذلك".

وهذا أعلى رصيد يدخل سلة كليفلاند هذا الموسم، وهي المرة الثالثة توالياً يدخل سلته 127 نقطة على الأقل.

واوضح للفائز سي جاي مايلز 16 نقطة ولاعب الارتكاز الليتواني يوناس فالانسيوناس 15 نقطة و18 متابعة.

وذكر فان فليت: "صغر سن لاعبينا من مزايانا، سرعتنا ولياقتنا، يجب أن نستفيد من ذلك".

وكانت سلسلة رابتورز الإيجابية قد توقفت الثلاثاء بخسارته أمام ميامي، لكنه ثأر نسبياً من كليفلاند الذي أقصاه من الدور الثاني في البلاي أوف في أيار/مايو الماضي.

وخاض كافالييرز 9 من مبارياته الـ11 الأخيرة خارج أرضه، فخسر سبع مباريات منها وكان الفارق أكثر من 10 نقاط في أربع مباريات.

وأمل كليفلاند استعادة موزعه ديريك روز، المصاب بكاحله منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في هذه الرحلة، بيد أنّه لم يلعب الخميس ولن يشارك أيضاً الجمعة ضد مضيفه انديانا.

وفي باقي المباريات، فاز بوسطن سلتيكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 114-103، لوس أنجليس ليكرز على سان أنتونيو سبيرز 93-81، ولوس أنجليس كليبيرز على ساكرامنتو كينغز 121-115.

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