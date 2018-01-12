2018/01/12 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر دخل المهدي بنعطية، مدافع يوفنتوس، في نقاش مع احد المشجعين بسبب اللقطة الجدلية التي سجل منها يوفنتوس هدفه الأول أمام كالياري في اللقاء الذي جمعهم الأسبوع الماضي.

وبينت الإعادات توجيه بنعطية ضربة بالمرفق إلى ليوناردو بافوليتي، مهاجم كالياري، في اللعبة التي مهدت للهدف، لكن الحكم رفض العودة لتقنية الفيديو لمراجعة اللعبة، مثيرا عاصفة من الانتقادات طوال الأيام الماضية.

وقام بنعطية بالرد على مشجع اتهمه بالعنف على تويتر قائلا: "معك حق، راجع عدد المرات التي تعرضت للطرد في تاريخي، راجع ذلك لتفهم أن هناك من يريد الإيذاء حقا".مواد متعلقة حرب تصريحات بين مسؤولي يوفنتوس وكالياري بسبب حكم الفيديو اليوم العالمي للإصابات ومتعة جناح السليساو ضمن ملاحظات فوز يوفنتوس على كالياري ماتويدي يتعرض لإهانة عنصرية من جمهور كالياري

Hai ragione ....👏🏽👏🏽👏🏽 vai a guardare quante volte sono stato espulso io..



vai a guardare un po’ e capisci se sono un che cerca di fare male

— MBenatia5 (@MedhiBenatia) January 11, 2018ونجح المدافع المغربي في استعادة مستواه في هذا الموسم، ليصبح عضوا أساسيا في تشكيلة يوفنتوس في النصف الأول من الموسم.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجدل لا يزال مستمرا: بنعطية يهاجم مشجع على تويتر بسبب واقعة بافوليتي) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجدل لا يزال مستمرا: بنعطية يهاجم مشجع على تويتر بسبب واقعة بافوليتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).