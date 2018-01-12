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عضو بمجلس ديالى: مجمع سكني كلف خزينة الدولة 70 مليار دينار يتحول الى مأوى للحيوانات
2018/01/12 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ ديالىكشفت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي، الجمعة، عن تحول مجمع سكني كلف خزينة الدولة 70 مليار دينار الى "مأوى للحيوانات السائبة"، فيما اشارت الى ضرورة التحقيق في اسباب توقف المشروع.واضافت الطائي، ان "المشروع متوقف العمل بعد منذ اكثر من 4 سنوات لاسباب غير معروفة ما يعرضه للاندثار وهذا يمثل هدر للمال العام داعية الى ضرورة التحقيق في اسباب توقف المشروع الذي بلغت نسبة انجازه اكثر من 90%".

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