2018/01/12 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفط اوبك يواصل ارتفاعه ليبلغ 67,38 دولارا للبرميل الواحد

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واصلت اسعار نفط سلة اوبك، الجمعة، ارتفاعها لتصل إلى 67,38 دولارا للبرميل الواحد .

وذكرت نشرة الامانة العامة لمنظمة الاقطار المصدرة للنفط اوبك ان "سعر نفط سلة اوبك بلغ 67,38 دولارا للبرميل الواحد مقارنة بـ 67,24 دولارا لليوم الذي سبقه".‏

وتواصل "أوبك" وشركاؤها المستقلون جهودهم في تقييد الإنتاج ورفع مستوى الامتثال للتخفيضات فيما انحسرت نسبيا المخاوف من تأثيرات الأزمة الإيرانية على السوق التي أشعلت الأسعار على مدار الأسبوع الماضي.

يذكر ان سلة خام اوبك تتكون من مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (انجولا)، ‏‏اورينت (الاكوادور)، ميناس (اندونيسيا)، وايران الثقيل ، والبصرة الخفيف (العراق)، ‏‏الكويت تصدير (الكويت)، وفاق سدر (ليبيا)، خام بوني الخفيف (نيجيريا)، وقطر ‏‏البحرية (قطر)، العربي الخفيف (السعودية)، مربان (الامارات العربية المتحدة) ‏‏وميري (فنزويلا).انتهى5

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