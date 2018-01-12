الجمعة 12 كانون الثاني 2018 م (25 ربيع الثاني 1439 هـ)


نفط اوبك يواصل ارتفاعه ليبلغ 67,38 دولارا للبرميل الواحد
2018/01/12 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفط اوبك يواصل ارتفاعه ليبلغ 67,38 دولارا للبرميل الواحد

متابعة/..

واصلت اسعار نفط سلة اوبك، الجمعة، ارتفاعها لتصل إلى 67,38 دولارا للبرميل الواحد .

وذكرت نشرة الامانة العامة لمنظمة الاقطار المصدرة للنفط اوبك ان "سعر نفط سلة اوبك بلغ 67,38 دولارا للبرميل الواحد مقارنة بـ 67,24 دولارا لليوم الذي سبقه".‏

وتواصل "أوبك" وشركاؤها المستقلون جهودهم في تقييد الإنتاج ورفع مستوى الامتثال للتخفيضات فيما انحسرت نسبيا المخاوف من تأثيرات الأزمة الإيرانية على السوق التي أشعلت الأسعار على مدار الأسبوع الماضي.

يذكر ان سلة خام اوبك تتكون من مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (انجولا)، ‏‏اورينت (الاكوادور)، ميناس (اندونيسيا)، وايران الثقيل ، والبصرة الخفيف (العراق)، ‏‏الكويت تصدير (الكويت)، وفاق سدر (ليبيا)، خام بوني الخفيف (نيجيريا)، وقطر ‏‏البحرية (قطر)، العربي الخفيف (السعودية)، مربان (الامارات العربية المتحدة) ‏‏وميري (فنزويلا).انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط اوبك يواصل ارتفاعه ليبلغ 67,38 دولارا للبرميل الواحد) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط اوبك يواصل ارتفاعه ليبلغ 67,38 دولارا للبرميل الواحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).


كامل التفاصيل في: عين العراق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ المركزي العراقي: تخصيص 500 مليار دينار لمشاريع المجمعات السكنية
⋙ شاطئية النجدة تتوج بكأس المثابرة على حساب المصافي
⋙ منظمة حقوقية بديالى تكشف تفاصيل اول حالة انتحار خلال 2018
⋙ رويترز: ترامب سيمدد تخفيف العقوبات على ايران والإبقاء على الاتفاق النووي
⋙ اليورو يرتفع لأعلى مستوى بـ3 سنوات مع التفاؤل السياسي بألمانيا
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. جفاف تام لنهر دجلة في محافظة ميسان
⋙ فيديو.. مصرع 9 أشخاص في انقلاب حافلة تقل عراقيين بكردستان تركيا
⋙ بالصور.. سائق متهور يحطم نصب شاعر تاريخي في النجف
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة