الجمعة 12 كانون الثاني 2018 م (25 ربيع الثاني 1439 هـ)


#دانيل جايدو - ايام يوليو.. لماذا لم يستولي البلاشفة على السلطة؟
2018/01/12 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #دانيل_جايدو ترجمة: عايدة سيف الدولةفي عام 1917، كان لدى روسيا أكثر من 165 مليون مواطن، 2.7 مليون منهم فقط يعيشون في بتروجراد.

وضمت العاصمة 390 ألف عامل مصنع – ثلثهم من النساء – وما بين 215،000 إلى 300،000 جندي حامية، وحوالي 30،000 من البحارة والجنود المتمركزين في قاعدة كرونشتاد البحرية.في أعقاب ثورة فبراير وسقوط القيصر نيكولاس الثاني، تنازل السوفيتات، بقيادة المناشفة والاشتراكيين الثوريين، عن الس......

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