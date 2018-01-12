الجمعة 12 كانون الثاني 2018 م (25 ربيع الثاني 1439 هـ)


نائب ترامب: العالم أصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى
2018/01/12 | 12:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية: الفرات نيوز} حذر نائب الرئيس الامريكي مايك بينس من ان "العالم أصبح أكثر خطورة اليوم من أي وقت مضى منذ سقوط الشيوعية قبل ربع قرن".وجاء كلام بينس في خطاب ألقاه مساء امس الخميس امام القوات الامريكية المتمركزة في قاعدة {نيليس} الجوية في ولاية نيفادا بمشاركة وزيرة القوات الجوية الأمريكية هيذر ويلسون.وحذر بينس ايضا من التهديدات التي تشكلها "الانظمة المارقة" و"الارهاب المتطرف" مشيراً الى ان "الخصوم الجدد والقدامى نشأوا لتحدي القيادة الامريكية على الساحة العالمية".واكد ان القوات تلقت الدعم الكامل من ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب واصفا ترامب بانه "افضل صديق للقوات المسلحة".ومنذ توليه منصبه دفعت ادارة ترامب الكونغرس الى تمرير ميزانية بقيمة 700 مليار دولار للبنتاغون.انتهى

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