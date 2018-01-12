الجمعة 12 كانون الثاني 2018 م (25 ربيع الثاني 1439 هـ)


مسؤول: ترامب سيحدد موقفه من العقوبات على إيران خلال ساعات
2018/01/12 | 12:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد- العراق اليوم:

توقع وكيل وزير الخارجية الأميركي ستيف غولدشتاين الخميس اتخاذ إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال ساعا...

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