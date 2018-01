2018/01/12 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالىانطلقت، اليوم الجمعة، عمليات عسكرية لتمشيط حوض حاوي العظيم الزراعي بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وذكر مصدر في قيادة عمليات دجلة لـ”النور نيوز”، ان “قوات مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي بدأت، اليوم، بعمليات واسعة لتمشيط حوض حاوي العظيم على الحدود بين محافظتي ديالى وصلاح الدين”.

وأوضح، ان “العمليات انطلقت من محورين باسناد طيران الجيش”، لافتا الى ان “العمليات هدفها انهاء اي تواجد لداعش، وتأمين المنطقة بالكامل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عمليات عسكرية لتمشيط حوض حاوي العظيم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عمليات عسكرية لتمشيط حوض حاوي العظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).