العراق :العثور على ثلاث عجلات مفخخة بعملية دهم وتفتيش غرب الانبار

2018/01/12 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر كاظم في تصريح صحفي اليوم الجمعة : "ان قوة امنية شرعت بحملة امنية واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من قضاء الرطبة غربي الانبار تمكنت من خلالها العثور على ثلاث عجلات مفخخة تابعة لعناصر داعش في احدى المناطق الصحراوية".واضاف :"ان وحدة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول العجلات المضبوطة دون وقوع اي اصابات بشرية في صفوف القوات الامنية" مشيرا الى " ان معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من ضبط العجلات الثلاث".انتهىد.م

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