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الأمم المتحدة ترفع وثيقة للتحالف الدولي بشأن عودة داعش الى العراق: التنظيم لم ينتهِ
2018/01/12 | 12:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة

كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، عن وثيقة رفعتها الأمم المتحدة إلى التحالف الدولي ل...

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