الأمم المتحدة ترفع وثيقة للتحالف الدولي بشأن عودة داعش الى العراق: التنظيم لم ينتهِ

2018/01/12 | 12:20

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بغداد اليوم - متابعة

كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، عن وثيقة رفعتها الأمم المتحدة إلى التحالف الدولي ل...





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