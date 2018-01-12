2018/01/12 | 12:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، عن وثيقة رفعتها الأمم المتحدة إلى التحالف الدولي ل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الأمم المتحدة ترفع وثيقة للتحالف الدولي بشأن عودة داعش الى العراق: التنظيم لم ينتهِ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، عن وثيقة رفعتها الأمم المتحدة إلى التحالف الدولي ل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الأمم المتحدة ترفع وثيقة للتحالف الدولي بشأن عودة داعش الى العراق: التنظيم لم ينتهِ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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