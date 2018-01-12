البنك المركزي يخصص 500 مليار دينار اضافية لمشاريع المجمعات السكنية

2018/01/12 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلن البنك المركزي العراقي، الجمعة، عن تخصيصه 500 مليار دينار الى المجمعات السكنية، مؤكدا استمراره في تمويل قروض المشاريع الأخرى.واضاف انه "استمراراً في تنفيذ هذه السياسة، تم اضافة مبلغ 500 مليار دينار لسنة 2018 يخصص معظمه لمشاريع المجمعات السكنية في ضوء الطلبات الواردة الى البنك المركزي"، لافتا الى أن "هذه القروض تتسم بتحميلات إدارية بسيطة لا ترهق كاهل المقترضين".

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