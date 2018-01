2018/01/12 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادلقي 9 عراقيين مصرعهم بينهم أطفال مصرعهم وأصيب 28 آخرين، بانقلاب حافلة كانت تقلهم جنوب شرقي تركيا.

وذكرت وكالة الاناضول، اطلع عليه “النور نيوز”، ان “حافلة نقل كبيرة انقلبت على طريق سيلوبي خابور في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا (تبعد 20 كيلومترا من الحدود العراقية)”.

وأشارت الى “مصرع 9 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة 28 آخرين، أغلبهم عراقيين، حالة اثنين منهم خطرة”.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 12

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 9 عراقيين بينهم أطفال بإنقلاب حافلة في تركيا “صور”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع 9 عراقيين بينهم أطفال بإنقلاب حافلة في تركيا “صور”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).