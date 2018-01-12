الجمعة 12 كانون الثاني 2018 م (25 ربيع الثاني 1439 هـ)


مصرع 9 عراقيين بينهم أطفال بإنقلاب حافلة في تركيا “صور”
2018/01/12 | 12:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغدادلقي 9 عراقيين مصرعهم بينهم أطفال مصرعهم وأصيب 28 آخرين، بانقلاب حافلة كانت تقلهم جنوب شرقي تركيا.

وذكرت وكالة الاناضول، اطلع عليه “النور نيوز”، ان “حافلة نقل كبيرة انقلبت على طريق سيلوبي خابور في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا (تبعد 20 كيلومترا من الحدود العراقية)”.

وأشارت الى “مصرع 9 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة 28 آخرين، أغلبهم عراقيين، حالة اثنين منهم خطرة”.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 12

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 9 عراقيين بينهم أطفال بإنقلاب حافلة في تركيا “صور”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع 9 عراقيين بينهم أطفال بإنقلاب حافلة في تركيا “صور”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).


كامل التفاصيل في: النور نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ المركزي العراقي: تخصيص 500 مليار دينار لمشاريع المجمعات السكنية
⋙ شاطئية النجدة تتوج بكأس المثابرة على حساب المصافي
⋙ منظمة حقوقية بديالى تكشف تفاصيل اول حالة انتحار خلال 2018
⋙ رويترز: ترامب سيمدد تخفيف العقوبات على ايران والإبقاء على الاتفاق النووي
⋙ اليورو يرتفع لأعلى مستوى بـ3 سنوات مع التفاؤل السياسي بألمانيا
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. جفاف تام لنهر دجلة في محافظة ميسان
⋙ فيديو.. مصرع 9 أشخاص في انقلاب حافلة تقل عراقيين بكردستان تركيا
⋙ بالصور.. سائق متهور يحطم نصب شاعر تاريخي في النجف
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة