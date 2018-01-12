مصرع واصابة 28 عراقيا في جنوب تركيا

2018/01/12 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل تسعة أشخاص وأصيب 28 آخرون إثر انقلاب حافلة، بالقرب من مقاطعة سيلوبي التابعة لإقليم شيرناق جنوب شرقي تركيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الحافلة كانت تقل ركابا عراقيين من إسطنبول إلى مدينة إربيل شمالي العراق، لافتة إلى أن سبب الحادث لم يتضح بعد.

وذكر مصدر أمني في تصريح صحفي، إن "الحافلة التي كانت تقل ركاباً عراقيين هي حافلة تابعة لشركة "ميترو للسياحة والسفر" التركية، موضحاً أن الحادث وقع بسبب فقدان السائق تركيزه وسيطرته على الحافلة".

وأشار المصدر إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة في الحادث.

فيما قالت وسائل إعلام تركية أن الحافلة كانت تحمل لوحة عراقية.‎ انتهى /خ.

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