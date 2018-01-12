الجمعة 12 كانون الثاني 2018 م (25 ربيع الثاني 1439 هـ)


الاستخبارات والأمن تعتقل مطلوبين في اللطيفية جنوبي بغداد
2018/01/12 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:كشفت مديرية الاستخبارات والامن العامة، اليوم الجمعة، عن اعتقال مطلوبين في اللطيفية جنوبي العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقت الغد برس نسخة منه، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون مع الفوج 4 لواء 25 الفرقة السابعة عشر، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين مطلوبين وفق المادة 1/4 إرهاب إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب جنوب الكرخ حيث تم اعتقالهم في منطقة اللطيفية شاخة 4".

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واضاف البيان ان "مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع مكتب مكافحة إجرام الكاظمية في منطقة الكاظمية تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة (446 ق.ع) حيث تبين إن المتهم قام بالعديد من عمليات السرقة في منطقة الكاظمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات والأمن تعتقل مطلوبين في اللطيفية جنوبي بغداد ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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