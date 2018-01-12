الجمعة 12 كانون الثاني 2018 م (25 ربيع الثاني 1439 هـ)


موسكو: لافروف وظريف يبحثان الأوضاع السورية قبيل مؤتمر الحوار في سوتشي
2018/01/12 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- موسكو: لافروف وظريف يبحثان الأوضاع السورية قبيل مؤتمر الحوار في سوتشي

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