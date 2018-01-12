النفط: 26 شركة تنافس على مشروع استكشاف وتطوير وإنتاج 9 رقع حدودية

2018/01/12 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2018-01-12 الساعة 12:19 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

اعلنت وزارة النفط، الجمعة، تأهيل (5) شركات عالمية جديدة، إلى جانب 21 شركة عالمية من جنسيات مختلفة عربية وآسيوية وأوربية وأمريكية كانت قد تأهلت سابقاً للمشاركة بمشروع استكشاف وتطوير وإنتاج الرقع الاستكشافية الحدودية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عاصم جهاد، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "الشركات المؤهلة حديثا ستشارك مع الشركات العالمية المؤهلة ضمن جولات التراخيص السابقة والبالغ عددها 21 شركة عالمية من جنسيات مختلفة عربية وآسيوية وأوربية وأمريكية، بالتنافس على مشروع استكشاف وتطوير وإنتاج (9) رقع استكشافية حدودية برية وبحرية".

واوضح جهاد، أن "دائرة العقود والتراخيص البترولية اعتمدت اربعة معايير اساسية لتأهيل الشركات للمشاركة في التنافس على المشروع وهي (المعيار المالي والاقتصادي، المعيار القانوني، المعيار الفني والتدريب ومعيار الصحة والسلامة والبيئة)"، مشيراً إلى ان "الشركات قدمت مستنداتها للفترة من 15 اب 2017 ولغاية 9 تشرين الثاني 2017، وكان عدد الشركات المقدمة للتأهيل (8) شركات".

وأوضح، أن "المستندات المقدمة من الشركات تم دراستها من قبل الوزارة ضمن الضوابط والقواعد المعمول بها وتم تأهيل (5) شركات والتي انطبقت عليها الضوابط".

يشار إلى أن وزير النفط، جبار علي اللعيبي، استعرض في مؤتمره الصحفي الترويجي في تشرين الثاني 2017، الرقع الاستكشافية الحدودية المشتركة مع الكويت وإيران، فيما دعا جميع الشركات العالمية للاستثمار للمشاركة والتنافس على استكشاف وتطوير وإنتاج 9 رقع حدودية.

ويذكر ان الرقع الاستكشافية المطروحة تشمل (خضر الماء وجبل سنام والفاو) التي تقع على الحدود العراقية الكويتية، اما الرقع الاستكشافية الواقعة على الحدود العراقية الايرانية فهي (السندباد، ويضم حقلي السندباد 1 والسندباد 2، والحويزة ويضم تركيب الحويزة الجنوبي والشهابي، وزرباطية ويضم حقلي زرباطية وطارق، ونفط خانة ويضم حقول مندلي، تركيب حبيب، تل غزل، حطاب، نازارداك، سعدية، نفط خانه، عقبة، ناودومان)، وتقع تلك الرقع ضمن الحدود البرية، اما الرقع الاستكشافية البحرية تمثلت برقعة الخليج التي تقع ضمن المياه الاقليمية العراقية في الخليج.انتهى29/6ن

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