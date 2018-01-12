الجمعة 12 كانون الثاني 2018 م (25 ربيع الثاني 1439 هـ)


كيف تقوّي نشاط الدماغ؟
2018/01/12 | 12:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحفاظ على صحة الدماغ من أهم الخطوات التي يمكنك القيام بها لتحفيز نشاطها، يلي ذلك مجموعة من الإجراءات التي تتعلق بالنشاط البدني والتغذية

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